Policoro: al via screening gratuiti per più di 900 alunni delle scuole! I dettagli

“La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo ed è la strada da perseguire a tutela della salute, partendo dai più piccoli”.

È quanto dichiara il sindaco della Città di Policoro, Enrico Mascia, che accoglie favorevolmente l’idea di effettuare screening oculistici a ben 922 alunni delle scuole della città, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Italia Onlus (IAPB), nella persona della sua Presidente di Basilicata, Giovanna Ruggieri.

Aggiunge il primo cittadino:

“L’importante iniziativa avrà luogo nei plessi scolastici di Policoro a partire da domani, 27 Aprile 2022 e per 4 settimane, con le visite gratuite a cura dell’Ortottista, dr Rocco Quinto e del già Primario del Dipartimento di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di Potenza, dr Giovanni Smaldone.

Le visite, in particolare, interesseranno:

145 alunni della Scuola dell’Infanzia,

450 della Primaria dell’Istituto Comprensivo I “Lorenzo Milani”,

109 alunni della Scuola dell’Infanzia,

218 della Primaria dell’Istituto Comprensivo II “Giovanni Paolo II”.

Proseguiamo nel solco di quanto già fatto in città: fregiarsi della Bandiera Lilla a Policoro significa anche accogliere con grande plauso gli screening per prevenire eventuali forme di disabilità sensoriale, in questo caso visiva: i nostri piccoli studenti vengono così educati all’acquisizione del grande motto del prevenire è meglio che curare”.

