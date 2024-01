Policoro: al via la realizzazione di nuovi impianti sportivi in queste scuole! I dettagli

Riqualificare le aree sportive di pertinenza degli istituti scolastici per completare l’offerta formativa scolastica e rendere gli indirizzi sempre più completi.

Con questo obiettivo la Provincia di Matera ha affidato i lavori per la realizzazione di impianti sportivi relativi all’Iis Pitagora e al liceo Fermi, entrambi di Policoro: nel primo caso l’importo dei lavori è di circa 462mila euro, mentre per il Fermi di 417mila euro.

I lavori, nel caso del Fermi, consisteranno nella realizzazione di un impianto che consentirà attività come lancio del peso, salto in lungo, e 100 metri piani.

Altri due impianti, poi, saranno destinati alla pratica di volley-basket e del calcio a 5.

Il Pitagora, invece, vedrà la realizzazione di un campo per basket e volley, un impianto per il salto in lungo, oltre a un percorso pedonale dedicato che non andrà a interferire con quello attualmente esistente e aperto alla circolazione.

Ha commentato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Con questi interventi andiamo a potenziare l’offerta formativa scolastica nelle due scuole di Policoro, a coronamento di altri interventi già effettuati sia per il Pitagora che per il Fermi.

La nostra attenzione all’edilizia scolastica è pressoché costante e anche nel 2024 ci saranno numerosi altri interventi per migliorare sempre più il diritto allo studio dei nostri ragazzi.

Ringrazio l’ufficio tecnico della Provincia, alleato sempre prezioso nella ricerca di fondi e nella progettazione”.