A Grassano i Carabinieri della Compagnia di Tricarico! I dettagli

Proseguono gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Tricarico con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Matera contro le truffe agli anziani.

Nella circostanza, l’incontro, anche grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile e l’associazione “Auser”, è avvenuto presso l’auditorium del comune di Grassano, dove il Comandante della locale Compagnia ha incontrato un nutrito numero di anziani, ma anche di giovani.

Durante l’incontro è stata richiamata l’attenzione su episodi di cronaca realmente avvenuti nel territorio, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente preferite dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati.

L’incontro ha avuto un taglio pratico, con la partecipazione attiva di alcune vittime di truffe in abitazione, per fornire al contempo utili raccomandazioni e suggerimenti necessari a prevenire questi fenomeni sempre più frequenti.

Gli incontri, che costituiscono un momento di importante crescita e prevenzione, proseguiranno nei prossimi mesi, come ormai avviene da tempo, per instaurare un concreto confronto e stimolare la curiosità, con l’obiettivo di promuovere il senso civico e accrescere la vicinanza alle Istituzioni.

I Carabinieri hanno ribadito l’importanza di valutare bene la persona con la quale si sta parlando, di non consegnare mai contanti agli sconosciuti, e soprattutto di chiamare tempestivamente per qualsiasi dubbio il 112, fornendo nella circostanza ogni informazione in possesso per rintracciare i malintenzionati.