Policoro: al via il Festival italiano dell’ultramaratona, manifestazione che combina lo sport con il turismo! Ecco il programma

Il 1 Marzo alle ore 15:00 è partita 4° edizione del 6 Days UMF Winter Edition, il Festival italiano dell’ultramaratona – fanno sapere con orgoglio il Sindaco di Policoro Enrico Bianco e l’Assessore Giuseppe Montano:

“con il patrocinio del Comune di Policoro e con l’ospitalità del Policoro Village è iniziata questa manifestazione che combina lo sport con il turismo“.

Ma oltre alla promozione del territorio, anche tanta sostanza sportiva: i migliori specialisti di questa estremizzazione del podismo, si sono dati appuntamento sotto la pineta della città Jonica per cimentarsi in tante gare, dalla lunghissima Mille Miglia ( 1609,34 Km….) fino alla 24 Ore, passando per la 10 e la 6 Giorni, la 48 Ore, la 100 Km. e la 100 Miglia.

Le gare partiranno a scaglioni per terminare tutte alle ore 15:00 del 18 Marzo.

Sono 23 le nazioni rappresentate che, in questa edizione, si sfideranno per potersi fregiare del titolo di Campione MONDIALE di 6 Giorni: infatti la federazione GOMU (acronimo di Ultra Marathon Global Organization) ha accettato la candidatura di Policoro (presentata dalla A.S.D. Transeo, la società organizzatrice dell’evento) ad ospitare il 6 Days GOMU World Championship.

Ed è proprio nella serata di Sabato 11 Marzo che, in Piazza Eraclea, il Presidente della Transeo Pasquale Brandi, alla presenza delle autorità locali e di membri del direttivo GOMU presenterà alla cittadinanza questo appuntamento speciale per la cittadina di Policoro.

Sarà presente sul palco, oltre ai vertici della Federazione, anche il recordman Mondiale della 6 Giorni di corsa su strada, il greco Yannis Kouros che, con la distanza di 1034 Km. corsi in 6 Giorni, dal 2005 siede sul tetto del Mondo.

E proprio Ercole consacrerà solennemente i vincitori del Mondiale.

Appuntamento in Piazza Eraclea, dunque.

Di seguito la locandina con i dettagli.

