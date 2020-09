Rinviato a in prosecuzione a domani, Lunedì 28 Settembre, l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi, a Marconia di Pisticci (MT), fra il 7 e l’8 settembre, per la quale quattro giovani sono in carcere.

L’udienza davanti al gip di Matera, Angelo Onorati, è cominciata ieri mattina.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)