Matera: questa zona “libera dalla plastica” grazie al lavoro di numerosi volontari! I dettagli

Oggi, Domenica 27 Settembre, l’associazione Plastic Free Onlus è in 60 città italiane per un’iniziativa dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati in spazi pubblici e ambienti naturali.

L’evento si sta svolgendo anche a Matera.

Sarà ripulta la zona antistante la residenza per anziani Brancaccio, in via dei Dauni.

L’associazione ha già lanciato numerosi progetti, tra cui il “Progetto Scuole”, che ha l’obiettivo di fare formazione tra i più giovani, il “Progetto Adotta Una Tartaruga” ed il “Progetto Raccolta”.

Complimenti a questo splendido lavoro, svolto per sensibilizzare il più possibile i giovani e costruire per loro un futuro migliore, “plastic free”.

