Pisticci, via libera al completamento della Pista Mattei: “un trionfo per lo Sviluppo della Basilicata”. I dettagli

Il capogruppo in Consiglio Regionale della Lega, Rocco Fuina, ha annunciato con soddisfazione lo scioglimento dell’ultimo nodo burocratico da parte della Regione Basilicata riguardante il non assoggettamento alla VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) dei lavori appaltati della Pista Mattei di Pisticci.

Questo atto ha aperto la strada al completamento dei lavori per la messa in esercizio dell’aeroporto.

I lavori consisteranno nell’adeguamento della pista ai sistemi di volo attuali consentendo anche il volo notturno.

Un lavoro straordinario per l’intera Regione in sinergia con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera, a guida Fuina, che ha permesso di superare, in 4 anni, tutte le sfide e le difficoltà tecniche e burocratiche che hanno caratterizzato il percorso per la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura.

Fuina ha costantemente perseguito l’obiettivo della realizzazione della Pista Mattei sin dall’inizio del suo mandato come amministratore del Consorzio.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Questa è una giornata storica per la Basilicata.

L’approvazione finale rappresenta il coronamento di anni di impegno e dedizione per rendere fruibile la Pista Mattei, un progetto che ora diventa una realtà concreta per tutti i lucani.

Un ringraziamento particolare va fatto al R.U.P. del progetto Antonio Castelluccio assieme a tutta l’area tecnica del Consorzio ASI e ai diversi dipartimenti della Regione Basilicata che hanno lavorato sinergicamente per il raggiungimento di questo importante obiettivo”

Il Coordinatore Regionale della Lega, Senatore Pasquale Pepe, ha elogiato il successo come un passo significativo per la Regione, sottolineando l’importanza dell’impegno di Fuina e del gruppo Lega in consiglio.

“Questa – afferma Pepe – è una vittoria che riflette gli sforzi di chi ha creduto in questo progetto.

La Lega è orgogliosa di vedere i frutti di anni di lavoro riconosciuti ufficialmente”.

L’opera, considerata strategica per lo sviluppo dell’area industriale della Val Basento e del turismo, promette di valorizzare e potenziare le infrastrutture del territorio.

La Pista Mattei sarà il primo aeroporto completamente lucano nella storia della Basilicata.

L’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Giovanni Quinto, ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo.

“La conclusione dei lavori sulla Pista Mattei segna un capitolo fondamentale per il progresso industriale e economico della Basilicata. Questo progetto contribuirà a definire una nuova era per la nostra regione, grazie anche all’impegno del Presidente Bardi per avere fortemente creduto nell’importanza strategica dell’aeroporto Mattei per tutta la Regione Basilicata”.

Il completamento della Pista Mattei rappresenta un investimento nel futuro della Basilicata, proiettando la Regione come centro di sviluppo industriale, logistico e turistico del mediterraneo, al servizio della comunità lucana.