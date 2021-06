Pisticci: ubriaco provoca incidente, droga sequestrata e violazioni delle norme anti-Covid! L’intervento

Continuano i servizi di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Pisticci che, nel corso del fine settimana, nell’ambito di predisposti servizi tesi alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere ed al rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione del covid-19, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera un 23enne per guida in stato di ebbrezza poiché, dopo aver provocato un incedente stradale, sottoposto immediatamente ad accertamenti alcolemici, risultava aver ingerito alcolici molto più di quanto consentito, subendo come conseguenza anche il ritiro immediato della patente.

Nel corso dei servizi, inoltre, una 41enne veniva segnalata alla Prefettura di Matera, poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovata in possesso di una modica quantità di cocaina, mentre altri tre giovani venivano sanzionati a sensi della normativa per il contrasto alla diffusione del covid-19, poiché sorpresi a circolare dopo l’orario consentito, violando il coprifuoco in assenza di una valida giustificazione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)