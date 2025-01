Pisticci terza destinazione in Basilicata, dopo Matera e Maratea, per numero di presenze straniere e in costante crescita! I dettagli

Il binomio mare – collina, in grado di far vivere esperienze uniche ed emozioni autentiche, sarà al centro della nuova comunicazione turistica con cui il Comune di Pisticci si presenterà alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio.

“Con un nuovo approccio al marketing turistico – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Turismo e alla Valorizzazione territoriale Rossana Florio – che mette al centro prodotti turistici in grado di penetrare nel mercato delle vacanze, racconteremo al grande pubblico internazionale e ai professionisti della distribuzione turistica, il virtuoso rapporto tra mare ed entroterra che il nostro territorio è in grado di offrire.

Esperienze, emozioni e sostenibilità per attrarre nuovi target e mercati, presenza in circuiti di offerta intercomunali come “Costa del Metapontino”, provinciali “Matera Mare” e regionali “Turismo delle Passioni”, per la promozione di proposte in grado di coinvolgere i principali player del comparto turistico come Tour Operator e Agenzie di Viaggio”.

Vela, sport acquatici, festival in location inedite, grandi eventi sportivi, wedding tourism, cineturismo e turismo rurale saranno presentati come elementi di integrazione e diversificazione del prodotto mare, già affermato nel mercato delle vacanze grazie al prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

“La scelta di rafforzare e integrare i diversi ambiti turistici, valorizzando le vocazioni dell’intero territorio anche attraverso azioni di co-marketing con altre destinazioni regionali – ha continuato il vicesindaco – rappresenta una doppia strategia.

Da un lato, risponde alle richieste del mercato turistico; dall’altro, riflette la consapevolezza dell’Amministrazione comunale riguardo alle potenzialità e alla forza attrattiva di Pisticci.

Queste qualità si confermano anche nei confronti del mercato estero, che nei primi 10 mesi del 2024 ha registrato un aumento di oltre il 70% delle presenze straniere rispetto al 2019, anno record per il turismo lucano”.

Ha concluso il sindaco Domenico Albano:

“Questa nuova consapevolezza, che vede Pisticci affermarsi come la terza destinazione in Basilicata, dopo Matera e Maratea, per numero di presenze straniere e in costante crescita negli ultimi anni per arrivi e presenze nazionali, ci spinge non solo a proseguire e rafforzare le azioni di promozione e marketing, ma anche a costruire una visione di medio e lungo periodo per il sistema turistico locale.

Attraverso la redazione di un piano di sviluppo turistico organizzato e strutturato, che permetterà a Pisticci di posizionarsi strategicamente nel mercato turistico, definendo offerte mirate e differenziate che rispondono ai trend del turismo contemporaneo, intendiamo investire in nuove attrazioni, infrastrutture e sostenibilità”.