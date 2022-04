Pisticci-San Basilio: messa in sicurezza della strada provinciale. Queste le ultime notizie

L’ex sindaco di Pisticci, Viviana Verri, annuncia i provvedimenti approvati dal Consiglio provinciale per i lavori da compiersi su alcune strade di Pisticci.

Ecco nei dettagli:

“Nel pomeriggio si è riunito il Consiglio Provinciale: tra i provvedimenti dell’assise odierna sono stati approvati gli atti propedeutici ai lavori, pari a 300.000 euro, per la messa in sicurezza della SP 18 Pisticci San Basilio, nel tratto compreso tra l’ingresso dell’abitato e zona San Leonardo, un’arteria fondamentale della viabilità comunale e non solo.

Sono invece al vaglio degli uffici interventi sulla Strada Provinciale Destra Basento, le cui criticità mi sono state sollevate da parte di numerosi cittadini.

Candidato al PNRR un progetto di riqualificazione dell’area sportiva dell’IiS “G. Fortunato” di Pisticci, per un totale di 455.000 euro.

Ringrazio il Presidente della Provincia per la sensibilità mostrata alle istanze dei territori”.

