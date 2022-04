Matera libera dalla plastica con il più grande appuntamento di pulizia della città! Ecco come partecipare

Oltre 300 appuntamenti da nord a sud, durante il weekend del 9 e del 10 aprile l’associazione Plastic Free è impegnata in tutt’Italia con iniziative di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città.

Anche la città di Matera sarà presente nel calendario nazionale.

Superare ogni record per il bene del Pianeta.

Il 9 e il 10 aprile si svolgerà la 4^ edizione del Cleanup Nazionale Plastic Free con ben 310 appuntamenti in tutto il territorio italiano.

L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente.

Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300.000 kg, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free.

Anche la città di Matera parteciperà con entusiasmo all’iniziativa, con un appuntamento in Via Granulari, Paip 2, alle ore 9:00, del giorno 10/04/2022, come fa sapere la stessa associazione:

“Il 10 Aprile saremo a Matera per il più grande appuntamento di pulizia in città.

Iscriviti gratuitamente come volontario, i primi riceveranno una maglietta ufficiale Plastic Free in regalo il giorno dell’evento”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa e il cellulare dei referenti a cui rivolgersi.

