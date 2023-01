Pisticci: ripristinata la circolazione su questa strada! L’avviso

“Ieri mattina personale della Provincia di Matera ha provveduto a riaprire al transito la strada provinciale 86, in agro di Pisticci, nei pressi dell’azienda agricola del locale istituto Agrario”.

Come precisa l’Ente:

“Appurato il raggiungimento dei livelli di sicurezza del fiume Basento, infatti, l’arteria è stata nuovamente restituita alla normale circolazione dopo la chiusura resasi necessaria nei giorni scorsi, quando il Basento era esondato inondando la carreggiata.

Rimane ancora chiusa, invece, la strada provinciale 14, Tinchi-Bernalda, sempre nel territorio di Pisticci, in quanto il livello del corso d’acqua è ancora alto in prossimità del ponte ubicato in contrada ‘Torre Accio’“.

