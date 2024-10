Pisticci, riaperta al culto la Chiesa di San Rocco: “un momento storico ma soprattutto di festa e gioia per la comunità”

“Un momento storico, ma, soprattutto un giorno di festa e di gioia per tutta la comunità di Pisticci e non solo per quella ecclesiastica”.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato la riapertura al culto della chiesa di San Rocco, a Pisticci, chiusa da alcuni anni per problemi strutturali.

Mancini ha partecipato alla Santa Messa officiata da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, alla presenza di tantissimi fedeli e delle autorità civili, religiose e militari.

“Fede, spiritualità e commozione mi hanno pervaso in un contesto bellissimo e pieno di gioia per un luogo simbolo, anche dal punto di vista culturale, che i cittadini hanno finalmente ritrovato.

Un luogo di fede ma anche di socialità.

Un punto di riferimento per tutti coloro che vivono quotidianamente questa bellissima comunità.

Grazie a quanti si sono adoperati per la ristrutturazione e il recupero di questo luogo di culto progettato da uno dei più grandi architetti contemporanei del nostro Paese: Ernesto Lapadula, originario proprio di Pisticci”.