Pisticci: per il Regolamento Urbanistico comunale è richiesta la vostra collaborazione! Ecco tutte le informazioni utili

“C’è tempo fino al 12 marzo 2024 per presentare le osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2023″.

Lo fa sapere il Comune di Pisticci che spiega:

“II contenuto del Regolamento sono visionabili al seguente indirizzo web http://www.comunedipisticci.it/…/proposta-regolamento….

Le osservazioni possono essere presentate in formato cartaceo al protocollo dell’Ente o inviate via pec comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it.

Giovedì 15 febbraio, alle 19.00 in sala consiliare a Marconia, incontro pubblico per illustrare i contenuti dello strumento urbanistico in corso di approvazione e per ascoltare gli interventi dei presenti”.