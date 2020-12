Pisticci, per festeggiare Natale e Capodanno niente botti e petardi: ecco l’ordinanza

Il sindaco di Pisticci (MT), Viviana Verri, ha emesso un’ordinanza di divieto di utilizzo petardi e artifici pirotecnici sul territorio comunale.

Ecco quanto si legge nel provvedimento:

“Con Ordinanza sindacale n. 248 del 23.12.220 è stato disposto il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale.

Da Giovedì 24 Dicembre a Mercoledì 6 Gennaio, al di fuori degli spettacoli autorizzati da professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 58/2010, sarà fatto divieto di far esplodere botti e\o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, chiusi o aperti, pubblici o privati, all’interno di scuole, condomini, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone.

I cosiddetti botti ‘declassificati’ di libera vendita possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente dai rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Sempre al fine di tutelare l’incolumità di bambini e adulti, si ricorda che non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

L’Ordinanza mira a tutelare l’incolumità dei cittadini e a prevenire incidenti legati alla negligenza nell’utilizzo dei botti artificiali, spesso causa di danni fisici irreversibili, e, in continuità rispetto a quelle emanate negli anni scorsi, vuole garantire sicurezza nei principali centri di aggregazione e sociali del nostro territorio, senza voler assolutamente pregiudicare il libero commercio e le attività dei venditori riconosciuti e autorizzati dalla legge.

Faccio appello alla responsabilità dei nostri concittadini verso gli altri e verso sé stessi, affinché si possano vivere le festività natalizie in sicurezza e senza incidenti”.

