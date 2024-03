Pisticci: novità sugli usi civici che coinvolgono oltre 300 famiglie! I dettagli

Il Dipartimento per le Politiche Agricole della Regione Basilicata, ha approvato la Perizia generale in materia di Usi Civici riguardante il nostro territorio.

Così spiega l’amministrazione comunale:

“Dopo Lavello, il Comune di Pisticci è il secondo comune della Basilicata a vedere approvata la perizia generale.

Si avvia la fase di legittimazione e affrancazione riguardante circa 840 ettari di terreno a vocazione agricola, per un totale di circa 330 famiglie coinvolte.

Per i conduttori termina una lunga attesa e si apre l’opportunità di ottenere la piena titolarità dei terreni in questione.

L’effetto sarà positivo per l’intera economia del territorio: la proprietà dei terreni creerà i presupposti per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni di varia natura, stimolerà nuovi investimenti volti alla trasformazione e miglioramento dei fondi e farà sorgere nuove occasioni occupazionali.

Si tratta quindi di un importante traguardo per l’intera comunità, su cui l’Amministrazione ha lavorato con determinazione trovando la piena collaborazione del Dipartimento per le Politiche Agricole della Regione Basilicata e, in particolare, dell’Ufficio Usi Civici.

Il prossimo 4 aprile, alle ore 19:00, presso la sala consiliare di Marconia, nell’ambito di un incontro pubblico, saranno fornite informazioni e chiarimenti sul tema e, in particolare, sarà illustrato il percorso operativo per procedere alle attività di legittimazione e affrancazione”.