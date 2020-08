Pisticci non rinuncia a celebrare il Patrono San Rocco! I dettagli

Il Corinavirus non ferma la fede dei lucani e, seppur in maniera rivisitata, le tradizioni religiose rappresentano ciò che tiene unite, in questo momento delicato, le nostre comunità.

Con questo spirito, la Parrocchia di San Pietro e Paolo di Pisticci (MT) annuncia:

“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.

Carissimi,

quest’anno la nostra Festa Patronale, esempio di fede antica e profonda, momento di devozione fondante della storia della nostra città e delle nostre famiglie, ricade in un momento storico che mette a dura prova la nostra comunità, e costituisce una sfida ancora più forte e difficile dal punto di vista religioso, turistico e sociale.

Purtroppo, e a malincuore, ma con grande senso di responsabilità e nella massima prudenza, in ottemperanza ai diversi DPCM (Decreto del presidente del consiglio) che dall’8 Marzo si sono susseguiti e alle disposizioni della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), quest’anno vivremo le nostre feste in forma profondamente rivisitata a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la giornata del 1 Agosto, seppur in maniera del tutto insolita, abbiamo deciso di mantenere viva la tradizione di questo giorno con un breve programma:

ore 06:00, sparo di colpi scuri;

ore 06:15, Santa messa nella Cappella di San Rocco con traslazione della Venerata immagine di San Rocco in Chiesa Madre (IN FORMA PRIVATA, SU MEZZO MECCANICO e SENZA PARTECIPAZIONE DI FEDELI) per l’inizio del Solenne Novenario in preparazione alla festa religiosa che inizierà il 3 Agosto.

VI CHIEDIAMO DI RISPETTARE LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI ATTENERVI ALLE DISPOSIZIONI, DI NON CREARE ASSEMBRAMENTI DURANTE LA TRASLAZIONE DELLA VENERATA IMMAGINE DI SAN ROCCO”.

