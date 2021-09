Non si placa l’emergenza incendi a Pisticci (MT).

Come fa sapere la sindaca Viviana Verri:

“Due nuovi incendi stanno interessando il territorio comunale, su entrambi sono già al lavoro le squadre del Vigili del Fuoco.

Il primo, in zona Pozzitello, risulta essere in via di spegnimento, mentre sul secondo in zona San Basilio le squadre stanno ancora intervenendo per domare le fiamme”.

