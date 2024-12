Pisticci: manca poco al Presepe vivente tra le caratteristiche viuzze bianche del rione. I dettagli

Il 23 e il 26 Dicembre, a partire dalle 18:30, il rione Terravecchia a Pisticci ospiterà la sesta edizione del Presepe Vivente.

Oltre venti scene, dall’Annunciazione alla Natività, saranno interpretate dai cittadini di Pisticci tra le caratteristiche viuzze bianche del rione.

Quest’anno, oltre al tradizionale percorso tra le scene, sarà possibile immergersi in un nuovo percorso enogastronomico per scoprire le eccellenze del territorio: pettole, “fcazz a jradizz”, olive infornate di Ferrandina, caciocavallo impiccato, salame pezzente e dolci tipici come le cartellate e il Ficotto di Pisticci.

A completare l’esperienza, i vini pregiati del metapontino e della collina materana.

L’amministrazione comunale ricorda che dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune di Pisticci sarà potenziato con due corse serali e notturne gratuite di andata e ritorno sulle tratte urbane di Marconia, Pisticci Centro e Pisticci Scalo.

Le corse prevedono fermate intermedie a Centro Agricolo, Tinchi, Castelluccio e Caporotondo”.