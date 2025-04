Pisticci in Serie B di Calcio a 5: “un risultato da festeggiare insieme”. I dettagli

“Congratulazioni alla Pol.Cs. Pisticci per la promozione in serie B maschile e alla NUOVA Futsal Pisticci per l’approdo in serie B femminile di futsal”.

Con queste parole il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, si è congratulato con i due club pisticcesi, freschi vincitori dei rispettivi tornei regionali, sottolineando che:

“si tratta di un risultato straordinario frutto di talento, passione, determinazione e del duro lavoro di atleti, allenatori e dirigenti.

L’Ente che presiedo è fiero di sostenere lo sport e di vedere le nostre squadre raggiungere traguardi così importanti: spero di poter accogliere in Provincia quanto prima i protagonisti di questo duplice importante risultato.

Il traguardo raggiunto rende orgogliosa non solo la comunità di Pisticci ma l’intero territorio provinciale”.