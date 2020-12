Pisticci: il Comune attiva un nuovo servizio per i cittadini! I dettagli

Il comune di Pisticci (MT), nell’ottica di promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare le prestazioni offerte, ha attivato una piattaforma web polifunzionale che consente a cittadini e professionisti di presentare le istanze on-line, utilizzando come unico canale di accesso lo SPID, (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Come sottolinea l’Amministrazione:

“I cittadini potranno interfacciarsi ovunque ed in qualsiasi momento con uno sportello virtuale dell’Amministrazione e compilare on-line o in formato PDF i moduli di richiesta, integrarli con eventuali allegati ed inviarli per via telematica agli Uffici competenti. Potranno essere presentate, ad esempio, tramite questo servizio, istanze attinenti ai servizi demografici, ai settori tributi, polizia locale, commercio.

I vantaggi di questo nuovo servizio sono molteplici e si traducono:

• per il cittadino, in una consistente riduzione dei tempi di presentazione delle istanze e di risposta da parte dell’Ente;

• per il Comune, nell’organizzazione ottimale dei procedimenti e nell’abbattimento dell’afflusso di utenza presso i propri uffici, specie in considerazione delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

‘Formula spid’ è attivo da qualche giorno e la piattaforma è raggiungibile direttamente dalla homepage del sito del Comune di Pisticci, sezione SERVIZI, sottosezione SERVIZI AI CITTADINI – ISTANZE ONLINE, consultabile al seguente indirizzo: https://formulaspid.edkeditore.it/?domain=G712

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi on-line, è attivabile direttamente dal sito www.spid.gov seguendo la procedura guidata, oppure presso gli sportelli postali e, a breve, potrà essere rilasciato anche dal Comune di Pisticci che sta provvedendo ad attivare uno sportello dedicato”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)