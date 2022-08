Pisticci, grande attesa per il Lucania Film Festival: scelte 35 opere da tutto il mondo! Ecco i dettagli dell’evento

Al via la 23° edizione del Lucania Film Festival, il più longevo festival di cinema in Basilicata.

Dal 9 al 13 agosto, con pre-apertura dell’evento il 7 agosto, a Pisticci, storico comune in provincia di Matera.

Oltre ai 35 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo di cui 16 anteprime nazionali, 4 anteprime europee, 4 anteprime internazionali e 1 mondiale, la programmazione prevede, 5 masterclass, 5 lectio magistralis e 8 workshop, 4 concerti e 1 cinecampus, il Festival avrà inizio, con un evento speciale, il 7 agosto all’alba, sulle coste bianche dello Jonio lucano con una performance sonora di tecnologie e musica classica per poi spostarsi, a partire dal 9 agosto, presso il primo CineParco di Italia, nello Spazio Tilt a Marconia di Pisticci e nel salotto della città bianca di Pisticci e, durante la settimana, nelle location di Matera e Craco.

Il Lucania Film Festival parte all’alba del 7 agosto con un evento speciale di pre-apertura presso la Foce del Cavone – Marina di Pisticci, alle ore 5:15 di mattina: il pubblico potrà godere della performance sonora con Rocco Mentissi e Francesco Mentissi con drum machine e pianoforte a coda, dal titolo Il mattino ha l’oro in bocca.

La programmazione ufficiale partirà invece dal 9 agosto, presso il Cine Parco Tilt a Marconia di Pisticci (MT) dove, oltre alla proiezione dei film in concorso e le attività collaterali dell’area Piccolissima, si terrà una lectio magistralis sulle nuove frontiere della narrativa del cinema italiano con il regista Mario Martone, reduce dall’acclamato Nostalgia con Pierfrancesco Favino, e un’intervista concerto con il musicista siciliano Roy Paci a cui farà seguito l’atteso concerto dei sound designer Federico Ferrandina e Lauren Light della agency Twoohsix Music.

Si prosegue poi il 10 agosto sempre presso lo spazio del Cine Parco Tilt a Marconia di Pisticci (MT), con la proiezione ufficiale dei film in concorso, con la masterclass e lectio magistralis dell’attore, cantante e scrittore Moni Ovadia e il cinetalk tenuto da A. Salah dal titolo Sulle tracce ebraiche.

Il terzo giorno di Festival prevede, oltre alla proiezione dei film in concorso e delle attività dell’area Piccolissima, la lectio magistralis dell’attore e regista newyorkese John Turturro che, in diretta dalla grande mela, dialogherà in streaming con il grande pubblico guidato dal conduttore di Rai Radio2, Filippo Solibello.

Il 12 agosto sarà invece la volta della lectio magistralis tenuta da Rocco Papaleo, sempre presso lo spazio del Cine Parco Tilt a Marconia di Pisticci (MT): l’amato artista lucano torna a casa per ripercorrere assieme al pubblico del Lucania Film Festival gli ultimi 10 anni di carriera che lo hanno visto protagonista di tanti successi tra Cinema e Teatro; anche per il quarto giorno di Festival è prevista la proiezione dei film in concorso e le attività dedicate ai più giovani dell’area Piccolissima.

Ma la presenza di Rocco Papaleo non si esaurisce il 12 agosto: sarà infatti presente anche il giorno successivo e conclusivo del Festival per il cinetalk con il conduttore di Radio 2 Filippo Solibello e per la premiazione.

Selezione ufficiale

INTERNATIONAL SELECTION – SHORT FICTION FILM

BIG di/by Daniele Pini / 14′ – 2021 – Italy;

FREE FALL di/by Emmanuel Tenenbaum / 20′ – 2021 – France;

LO CHIAMAVANO CARGO di/by Marco Signorettti / 15′ – 2021 – Italy;

LOST KINGS di/by Brian Lawes / 15′ – 2020 – USA;

PHLEGM di/by Bolt Jan-David / 6′ – 2021 – Swiss;

RESONANCIAS di/by Iñigo Aranburu / 4′ – 2021 – Spain;

SANDSTORM di/by Seemab Gul / 20′ – 2021 – Pakistan;

THE LITTLE GIRLS di/by Mohamad Reza Misaghi / 6′ – 2021 – Iran;

WARSHA di/by Dania Bdeir / 16′ – 2022 – Libano;

YUNGAY 7020 di/by Raquel Calvo Larralde,Elena Molina Merino /19′ – 2021 – Spain.

INTERNATIONAL SELECTION – SHORT ANIMATION FILM

ELEPHANT IN THE ROOM di/by Yang, Ching-Ju / 6′ – 2021 – Taiwan;

LES LARMES DE LA SEINE di/by Alice Letailleur, Philippine Singer, Lisa Vicente, Hadrien Pinot, Etienne Moulin, Nicolas Mayeur, Eliott Benard & Yanis Belaid / 9′ – 2021 – France;

LOOP di/by Pablo Polledri / 8′ – 2021 – Spain;

ONELUV di/by Varya Yakovleva / 11′ – 2022 – Russia;

THE DAYS THAT (NEVER) WERE di/by Pedro Rivero, Kevin Iglesias Rodríguez / 11′ – 2022 – Spain;

THE ENCOUNTER di/by Aleksandra Krivolutskaia / 6′ – 2022 – Russia;

THE HANGMAN AT HOME di/by Michelle & Uri Kranot / 14′ – 2021 – Denmark, Canada, France;

Y’A BON? di/by Marc Faye / 4′ – 2021 – France.

INTERNATIONAL SELECTION – SHORT DOCUMENTARY FILM

BEE OR NOT TO BE di7by Pau E. Serra & Joan Bover / 24′ – 2021 – Spain;

BLACK WAGON di/by Adilet Karzhoev / 24′ – 2021 – Kyrgyzstan;

IL MAI NATO di/by Tania Innamorati, Gregory J. Rossi / 20′ – 2021 – Italy;

MAMA di/by Pablo De La Chica / 29′ – 2020 – Spain;

SEVEN SYMPHONIES OF ZAGROS di/by Perwîz Rostemî / 23′ – 2021 – Kurdistan.

INTERNATIONAL SELECTION – FEATURE FICTION / DOCUMENTARY

THE 4TH ROUND di/by Alireza Amini / 93′ – 2021 – Iran;

THE DREAM IS GONE di/by Maria Batova / 91′ – 2021 – Russia;

65 ROSE di/by Davide Del Mare / 89′ – 2021 – Italy;

GUARDIAN OF THE WORLDS di/by Leïla Chaïbi / 91′ – 2021 – France;

RUE GARIBALDI di/by Federico Francioni / 70′ – 2021 – Italy.

SPAZIO ITALIA

AMBASCIATORI di/by Francesco Romano / 19′ – 2021;

ANCORA NON LO SO di/by Maaria Sayed / 15′ – 2021 – Italy;

BUON COMPLEANNO NOEMI di/by Angela Bevilacqua / 13′ – 2022;

DREAM di/by Davide Vigore / 15′ – 2021;

GITA DI FAMIGLIA di/by Francesco Della Ventura / 18′ – 2021;

L’AVVERSARIO di/by Federico Russotto / 17′ – 2021;

NOTTE ROMANA di/by Valerio Ferrara / 12′ – 2021.

Gli Ospiti​​

La manifestazione, come ogni anno, può contare su un ricco parterre di ospiti.

Ad inaugurare il festival, sarà Il maestro Mario Martone, reduce dall’acclamato Nostalgia con Pierfrancesco Favino, per una disamina delle nuove frontiere della narrativa del cinema italiano.

Seguono le masterclass e le lectio magistralis del poliedrico Moni Ovadia sugli scenari contemporanei.

L’atteso attore, regista newyorkese John Turturro, in diretta dalla grande mela, dialogherà con il grande pubblico guidato dal conduttore di Caterpillar Rai Radio2, Filippo Solibello.

Segue il ritorno di Rocco Papaleo a casa Lucania Film Festival per ripercorrere i suoi ultimi dieci anni tra Cinema e Teatro e il rinnovato rapporto con la Basilicata.

L’atteso ospite musicale sarà invece il celebre artista siciliano Roy Paci che aprirà il festival e gli eventi e a seguire l’atteso concerto dei sound designer Federico Ferrandina e Lauren Light della agency Twoohsix Music per una inedita performance sulle sonorità legate alla narrazione e drammaturgia sonora per gaming e cinema.

All’interno della programmazione saranno presentati inoltre i libri:

Olocaustica di Alberto Caviglia – Edizione Giuntina;

Popcorn & patatine. Dalla sceneggiata napoletana al nuovo cinema meridionale del regista lucano Giuseppe Marco Albano e Renato Scatà – Ediz. illustrata;

Il meridionalista dell’immagine di Ludovico Cantisani – Edigrafema Edizioni.

Le giurie

La giuria internazionale è composta da alti profili del mondo del cinema mondiale e della storia e critica della settima arte.

La giapponese Jun Ichikawa, attrice, autrice e doppiatrice di numerose opere tra cui Yōko Ono ne L’isola dei cani di Wes Anderson e Namaari in Raya e l’ultimo drago di Don Hall, Carlos López Estrada della Walt Disney.

L’israeliano Asher Salah, critico cinematografico e docente alla Hebrew University e all’Accademia delle belle arti di Gerusalemme. Alberto Caviglia, capo redattore del programma Rai 2 Sorgente di Vita, autore e regista di Pecore in Erba e scrittore di opere di successo tra cui Olocaustica ed. Giuntina. Infine la giovanissima documentarista lettone Marija Stefanija Linuza.

La giuria popolare, invece, è composta da 35 appassionati di cinema che dopo un percorso di educazione al linguaggio, durato sei mesi tra lezioni, incontri e laboratori, giudicherà le opere in concorso in parallelo alla giuria dei professionisti.

La Piccolissima

Ritorna uno degli spazi più originali e attesi della kermesse.

La programmazione parallela a quella senior, interamente creata, organizzata e condotta da giovani under 10 provenienti da tutta Italia.

Grazie alla possibilità di poter fruire del Cine Campeggio dell’area festival presso il CineParco TILT, giovani da ogni dove, conducono un palinsesto parallelo in cui potranno sperimentare linguaggi, tecnologie, intermodalità con coetanei, operatori e professionisti di filiera.

Green economy, VR, gaming, podcasting, cinema per i non vedenti, laboratori di animazione 2d, percorsi di fotografia, incontri con tutti i big del festival, proiezioni e talk con gli autori garantiranno un’esperienza full immersion sotto forma di campus.

La 23a edizione del Lucania Film festival rientra nel progetto speciale MIC di #tracceebraiche / speciale Matera-Gerusalemme in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele d’Italia che, dopo la programmazione di maggio 2022 proseguirà in autunno.

Il Lucania Film Festival é fondato da Allelammie, realtà tra le più intraprendenti del meridione d’Italia con numerose progettualità in Italia e all’estero.

La 23a edizione del LFF durerà 6 giorni con un supplemento di programma previsto in autunno, a novembre 2022, che determinerà la chiusura del percorso di #tracceebraiche / speciale Matera-Gerusalemme in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele d’Italia.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)