Pisticci: ecco i doni per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati

Divertimento, solidarietà e riuso: sono tre obiettivi possibili grazie all’iniziativa “Giocattoli sospesi”, lanciata già dall’Amministrazione comunale di Matera ed ora anche dal Comune di Pisticci (MT).

Il Sindaco, Viviana Verri, ha così spiegato l’iniziativa:

“In vista del Natale abbiamo pensato di portare un po’ di allegria a chi, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria ed economica in atto, non ha la possibilità di mettere sotto l’albero i doni per i propri bambini.

Nasce così, l’iniziativa “Giocattolo sospeso”, promossa dall’Assessorato alla pubblica istruzione e pari opportunità e dalle Biblioteche Comunali Pisticci: fino al 18 dicembre, presso la delegazione comunale di Marconia (MT) e presso la Biblioteca di Pisticci troverete un albero sotto il quale potrete lasciare i vostri doni per rallegrare il Natale delle famiglie più bisognose.

Potranno essere donati:

giocattoli;

articoli di cancelleria;

abbigliamento per bambino o bambina, non usati e confezionati con la scritta BIMBO o BIMBA (se si tratta di abbigliamento anche taglia).

Domenica 20 Dicembre, Babbo Natale farà il giro del territorio comunale e consegnerà i doni raccolti alle famiglie che risultano in stato di bisogno, con figli minori.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione l’associazione DolFin”.

Un’iniziativa accolta favorevolmente, tant’è che Viviana Verri ha fatto sapere:

“Gli alberi di Natale che vedete in queste foto sono davvero speciali.

Sono pieni dei doni che, generosamente, avete lasciato presso le biblioteche comunali di Pisticci e Marconia, partecipando all’iniziativa “Giocattolo sospeso”.

Babbo Natale sta provvedendo a raccogliere questi dono che domani consegnerà alle famiglie individuate dai servizi sociali, in collaborazione con la Caritas.

Oltre a rendere felici tanti bambini, gli eccellenti risultati di questa iniziativa, devono renderci orgogliosi di quello che siamo: un popolo che sa unirsi nei momenti difficili e donare con generosità a chi ne ha bisogno.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE A TUTTI VOI!!”.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)