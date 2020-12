Matera, per i bambini meno fortunati giocattoli in dono e in piena sicurezza: ecco l’iniziativa del Comune

Divertimento, solidarietà e riuso: sono tre obiettivi possibili grazie all’iniziativa “Giocattoli sospesi”, lanciata dall’Amministrazione comunale di Matera.

Presso l’Hub di via San Rocco n. 1, a partire da lunedì 14 e fino al 23 dicembre, sarà possibile consegnare giocattoli e libri non più utilizzati, purchè conservati in buono stato, affinchè altri bambini abbiano la possibilità di divertirsi e leggere;

sarà possibile, inoltre, scambiare oggetti, prendendone uno in cambio di quello donato.

Tutti gli oggetti consegnati, saranno sottoposti a trattamento di sanificazione.

Spiega il sindaco, Domenico Bennardi:

“Giocattoli sospesi è un progetto che racchiude i diversi significati del Natale, coinvolgendo innanzitutto i bambini che sono custodi della magia di questa festa.

Da semplice oggetto, ludico il giocattolo può essere riscoperto in termini di elemento affettivo e relazionale.

Abbiamo voluto comunicare l’importanza della solidarietà verso bambini meno fortunati, ma anche l’idea del riciclo di oggetti che molto spesso vengono usati per un periodo e poi abbandonati in qualche angolo della casa.

Anche questo è un modo per creare un senso di comunità e di altruismo e che potrà regalare ai nostri bambini non soltanto giocattoli e libri, ma anche sogni e speranze”.

