Pisticci, coronavirus: pulizia straordinaria dei centri abitati. Ecco cosa c’è da sapere

A partire dalla serata di oggi, 12 Marzo, presso il Comune di Pisticci sono in corso le operazioni di igienizzazione e sanificazione straordinaria delle strade.

A darne notizia il Sindaco, Viviana Verri, che in un post pubblico dichiara:

“Al fine di garantire una maggiore igiene dei nostri abitati sono in corso da questa mattina e proseguiranno nei prossimi giorni da parte della ditta Teknoservice, servizi di pulizia straordinaria dei centri abitati di tutto il territorio, mediante prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Tali operazioni non sono condotte con prodotti nocivi per i cittadini, ai quali chiediamo comunque collaborazione nell’osservare la prescrizione di restare in casa ed evitare spostamenti al di fuori dei casi di necessità”.