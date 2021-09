Pisticci: consegnati distintivi di grado a questi agenti di Polizia! Congratulazioni per questo importante traguardo

Rende noto la sindaca di Pisticci, Viviana Verri:

“Questa mattina a Palazzo Giannantonio si è tenuta la cerimonia di conferimento dei distintivi di grado agli agenti di Polizia Locale di Pisticci, per la prima volta da quando è stato istituito il Corpo.

Sono stati conferiti i seguenti gradi:

Assistente istruttore Milena Favale

Ispettore Giovanni Scazzariello

Ispettore Superiore Vito Di Stefano

Ispettore Superiore Giuseppe Lopatriello

Questo riconoscimento è frutto dell’approvazione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale da parte del Consiglio comunale, lo scorso 30 Luglio, che mira a disciplinare compiutamente e a valorizzare l’attività della Polizia Locale.

È un settore nella cui crescita l’Amministrazione comunale ha scommesso sin dall’inizio del mandato, potenziandone l’organico con l’assunzione del Comandante, del Tenente, di nove agenti a tempo indeterminato e sei a tempo determinato, migliorandone le dotazioni strumentali (dopo circa trent’anni si è provveduto a dotare gli agenti di nuove armi) e puntando sulla formazione del personale in servizio.

A tutto il personale della Polizia Locale va il ringraziamento dell’Amministrazione per il lavoro svolto in questi anni, e ai nuovi graduati le congratulazioni per il raggiungimento di questo importante traguardo“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)