Pisticci chiede lo stato di emergenza e calamità! Ecco i dettagli

L’amministrazione di Pisticci chiede lo stato di emergenza e calamità per gli eventi meteorologici del 16 e 17 Maggio.

Nel dettaglio:

“1. Con delibera di Giunta n. 76 approvata in data odierna, l’Amministrazione ha chiesto alle Autorità competenti la dichiarazione dello STATO DI EMERGENZA e di CALAMITÀ NATURALE per il territorio di Pisticci.

La richiesta è stata formulata con riferimento alla violenta perturbazione meteorologica del 16 e 17 maggio scorsi, che ha causato INGENTI DANNI alle proprietà pubbliche e private e, in particolare, al SETTORE DELL’AGRICOLTURA.

2. Con la stessa deliberazione vengono sollecitati INTERVENTI STRAORDINARI in misura adeguata da parte dei Ministeri competenti e della Regione Basilicata, per il RIPRISTINO delle infrastrutture danneggiate (attualmente in corso di censimento) nonchè per il RISARCIMENTO dei DANNI subiti dalle attività pubbliche e private ricadenti nel territorio di Pisticci”.a

