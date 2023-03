Pisticci: “Che fine ha fatto il ‘taxi sociale’?”. Ecco le ultime notizie

“Che fine ha fatto il ‘taxi sociale’?”.

A chiederselo è Viviana Verri, consigliere comunale di Pisticci e della Provincia di Matera, che dichiara:

“Negli scorsi mesi l’Amministrazione comunale, con la collaborazione di imprese ed esercizi commerciali del territorio, ha messo in atto una lodevole iniziativa che prevede la concessione in comodato d’uso all’Ente di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.

A distanza di vari mesi, però, molti cittadini lamentano la poca chiarezza circa le modalità di accesso ad un servizio che, di fatto, sembra non essere disciplinato nè erogato, nonostante l’impegno economico assunto sia dall’Ente sia da commercianti e imprenditori locali.

Prendendo atto delle difficoltà lamentate dai cittadini ho rivolto, quindi, un’interrogazione al Sindaco e alla giunta comunale, chiedendo chiarimenti circa le modalità di accesso ad un servizio importante per favorire l’inclusione sociale, frutto di una preziosa sinergia tra pubblico e privato che merita certamente di essere messa maggiormente a frutto”.

Di seguito il testo dell’interrogazione.

