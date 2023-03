Matera: queste donne in campo per la promozione dell’effettiva parità di genere! I dettagli dell’iniziativa

Una giornata densa quella che il Club Matera Soroptimist propone per l’8 marzo nell’ambito della campagna europea per l’ “International Women’s day – Camminare con scarpe diverse per la parità di genere”.

Alle ore 11:00, presso la scuola media Torraca, le socie del Club Matera, Annamaria De Angelis, Mariangela Santoro, Patrizia Orofino, Sara Minardi, Ines Schiavone, accompagnate dalle dirigenti scolastiche e dalla psicologa Claudia Pentasuglia accompagneranno i giovani ragazzi nella comprensione del “gender gap”.

Seguirà la presentazione del reel “Il diritto di ballare: omaggio alle donne afgane” a cura di Cloè- direzione artistica di Nisia Martino con la partecipazione di alcune Socie del Club Matera, Patrizia Orofino, Patrizia Minardi, Caterina Scarciolla, Angela Silvano, e delle quattro donne vincitrici del bozzetto del carro trionfale della Madonna della Bruna, Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa e Laura D’Ercole, presso la Fabbrica del Carro.

Il reel, sarà svelato sulla pagina social del Club Matera Soroptimist e dell’Associazione Madonna della Bruna: si propone di avviare il cammino del progetto nazionale “La città che vorrei”, oltre ad essere candidato ad un premio europeo con lo scopo di trasmettere i valori della diversità e del rispetto delle donne che oggi, nel mondo, non possono esprimersi con libertà e creatività.

Accanto al messaggio di libertà, il camminare insieme è anche evidentemente un messaggio cristiano, quello di Maria del Vangelo di Giovanni, “Donna, ecco tuo figlio”, protagonista del Carro trionfale del 2023.

Nel pomeriggio il Club Matera, nella sua fedeltà alla vocazione ambientalista di origine, torna, in collaborazione con il Parco della Murgia, nel “Giardino del Silenzio”, nel quale ha già piantato una mimosa e installato una biblioteca con testi dedicati alle donne; quest’ anno per “adottare un melograno” in omaggio alle donne del Mediterraneo in segno di prosperità, esaltazione dei valori al femminile, speranza in un mondo florido di bellezza, di vitalità, energia perché quel mare possa restituire vita alle tante vittime strappate alle braccia delle mamme.

Alle 17:00 l’atelier della grande scultrice Margherita Serra, ospiterà la cerimonia di ingresso di nuove nove socie del Club Matera che saranno accolte, tra i “corpetti nudi” della scultrice accompagnate dalle letture di testi poetici e teatrali di autrici al femminile con le voci di Patrizia Minardi e Maristella Trombetta e il canto di Gianna Racamato.a

