Matera: la piccola Maria Federica tra i primi posti in questo Concorso di pittura! Complimenti

La partecipazione al “Concorso sino-italiano di pittura per bambini e ragazzi 2022”, promosso dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e organizzato dall’Istituto Confucio all’Università di Padova, è stata davvero notevole!

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Mai avremmo pensato a un’adesione così corposa.

Per quanto riguarda la divisione Italia, abbiamo ricevuto 306 opere da ragazzini tra i 6 e i 13 anni e 76 opere da ragazzi tra i 14 e i 19 anni; mentre, per quanto riguarda la divisione Cina, sono state inviati ben 4.129 lavori da parte di ragazzini tra i 6 e 13 anni e 347 lavori da ragazzi tra i 14 e i 19 anni.

Vogliamo pertanto ringraziare e complimentarci con tutti i bambini e i ragazzi che si sono messi in gioco e hanno risposto con entusiasmo, diligenza e creatività al concorso che aveva come temi ‘La Cina secondo me’ e ‘L’Italia secondo me’, rispettivamente per i concorrenti italiani e per i concorrenti cinesi.

Ci sono pervenute, come da richiesta, opere dipinte e disegnate rigorosamente a mano da parte di due ‘divisioni’, Italia e Cina, divise a loro volta in due livelli, gruppo bambini (studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni) e gruppo ragazzi (studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni).

Così come specificato nel bando, per ogni gruppo verranno premiati: n.1 primo posto, n. 3 secondi posti e n. 6 terzi posti.

I vincitori verranno contattati via mail per la consegna del premio e del certificato di merito e per l’invio delle opere nei prossimi. Di seguito i risultati e le opere vincitrici.

Complimenti a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso!”.

DIVISIONE ITALIA, GRUPPO 6 – 13 ANNI

Primo posto Pierpaolo Benedini Smiling International School, Ferrara;

Secondo posto Zheng Yuyue;

Associazione Culturale ChangCheng, Genova;

Secondo posto Maria Federica Nazzaro Minozzi, Matera;

Secondo posto Giuseppe La Rosa Smiling International School, Ferrara;

Terzo posto Ada Michelini Smiling International School, Ferrara;

Terzo posto Giulio Rinaldi Smiling International School, Ferrara;

Terzo posto Vera Albertazzi Kinder College, Classe Istituto Confucio all’Università di Bologna;

Terzo posto Diletta Trombini Smiling International School, Ferrara;

Terzo posto Eleonora Tretola Scuola Primaria Bilingue, Benevento;

Terzo posto Celine Ren St. Philip School, Roma.

Di seguito l’opera della piccola Maria Federica di Matera che a soli 8 anni ha guadagnato il secondo posto con un quadro sul Capodanno Cinese.

Complimenti!

