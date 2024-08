Pisticci, campionamento delle acque del Basento: ecco i risultati

Il Sindaco Domenico Albano e il Vicesindaco di Pisticci con delega alla Transizione ecologica, Rossana Florio, comunicano che:

“il laboratorio SCAA che ha eseguito in data 16/7/2024, a richiesta del Comune, il campionamento delle acque del Basento, a monte e a valle dello scarico e nel punto espressamente indicato nell’esposto a mezzo social del Consigliere Di Trani, ha inviato il risultato, evidenziando che “allorquando non sono esplicitati i valori di SQA -CMA (concentrazione massima Ammissibile) e i valori riscontrati superassero i valori Medi Annui (SQA-MA) adottati a scopo meramente orientativo (nella fattispecie del rdp 24.2166.02 e 24.2166.03 relativi al parametro Cromo ), “si ritiene che i valori di SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta” come precisato alla nota 4 della tabella 1A del D.Lgs. 172/2015.

E’ evidente che sarebbe necessario avere una popolazione di dati più rappresentativa per esprimere il confronto di tale concentrazione in maniera pertinente alla normativa di riferimento.”

Tali risultati sono stati formalmente inviati a ARPAB, al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, al Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, alla Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio, dell’Energia della Regione Basilicata, alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, alla Terza Commissione Consiliare del Consiglio Regionale di Basilicata, all’ ASM di Matera, e al Comando Regione Carabinieri Forestali – Nucleo di Scanzano Jonico”.