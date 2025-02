Pisticci, approvato il finanziamento per una struttura dedicata alle persone con queste difficoltà

L’Amministrazione Comunale di Pisticci accoglie con grande soddisfazione la notizia del finanziamento di 100.000 euro, assegnato dalla Regione Basilicata per il completamento del Centro Polifunzionale ‘La Luce don Leonardo Selvaggi’.

La struttura, situata nei locali dell‘Abbazia Madonna del Casale a Pisticci e ormai prossima all’inaugurazione, il 9 Marzo, sarà dedicata all’accoglienza di persone con sindrome dello spettro autistico, colmando la carenza di tali strutture nella nostra regione e garantendo loro un sostegno concreto attraverso professionisti qualificati.

Il Comune di Pisticci si è speso con determinazione per la realizzazione di questo centro, unico nel suo genere, offrendo un sostegno costante in ogni fase del progetto, e innescando una collaborazione proficua con la cooperativa sociale ‘La Luce’ che gestirà il centro, rappresentata dalla presidente Anna Padula.

Un particolare ringraziamento va alla consigliera regionale Viviana Verri, per l’impegno profuso a favore del progetto e per aver contribuito concretamente all’ottenimento del finanziamento regionale, che consentirà di completare e rendere pienamente operativo il centro.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della cooperativa ‘La Luce’ i locali della Mediateca comunale, sita in Pisticci Scalo, per consentire l’avvio delle attività in un ambiente idoneo e attrezzato.

Il Sindaco, Domenico Albano, ha sottolineato il suo personale coinvolgimento in questo progetto, iniziato anni fa con Don Leonardo Selvaggi per il recupero dell’Abbazia Madonna del Casale e, più recentemente, per l’apertura del Centro:

“Oggi vediamo concretizzarsi un sogno condiviso, un luogo di accoglienza e speranza per tante famiglie.

È un risultato di cui andiamo fieri e che testimonia quanto sia fondamentale lavorare insieme per il bene della nostra comunità“.

L’Amministrazione ribadisce la sua assoluta disponibilità a collaborare affinché il centro possa crescere e diventare un punto di riferimento per il territorio.