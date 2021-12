Pisticci: anziani e malati costretti ad attendere sotto le intemperie invernali per ore! Ecco la situazione di questi uffici

Il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, richiede un’implementazione del personale e il miglioramento del servizio Poste Italiane negli uffici del Comune di Pisticci.

Ecco cosa scrive in proposito:

“Ho inviato a Poste Italiane una nota con la quale chiedo un incontro urgente per trovare soluzioni condivise circa il disagio che i cittadini vivono, in special modo anziani e malati, essendo costretti ad attendere all’esterno, e quindi sotto le intemperie invernali, il proprio turno finanche per ore“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)