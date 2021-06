Pisticci: al via i lavori di manutenzione della viabilità! Ecco le strade interessate

Prendono il via i lavori di manutenzione della viabilità di Pisticci (MT).

Ad annunciarlo il Sindaco, Viviana Verri:

“Le attività interesseranno i principali assi viari cittadini quali via San Donato, via Vespucci, via Ariosto, Corso Metaponto, via Di Giulio, via Cantisano, via Pagano, via Cirillo, via Farini, via Cammarelle e verranno realizzate in tre fasi:

– Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di pozzetti e caditoie;

– Rifacimento del manto stradale deteriorato;

– Rifacimento e implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale, inclusi gli attraversamenti pedonali rialzati.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da oggi e presumibilmente per le prossime due settimane, la circolazione stradale potrà subire variazioni e limitazioni, che verranno opportunamente indicate mediante installazione di segnaletica stradale.

Questi interventi contribuiranno a rendere più sicura e più bella la nostra città, anche in vista dell’inizio della stagione estiva e delle riaperture dopo il lockdown.

Le manutenzioni stradali proseguiranno comunque nei prossimi giorni in tutti i centri abitati con la tecnica dell’asfalto rigenerato ed ulteriori progetti per i quali sono in corso di espletamento le relative procedure”.

