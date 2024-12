Pisticci, al via i i lavori di riqualificazione della sede della delegazione comunale di Marconia: i dettagli

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della sede della delegazione comunale di Marconia.

Questo intervento, come fa sapere l’Amministrazione di Pisticci:

“finanziato con fondi del Bilancio comunale, si inserisce tra gli investimenti promossi da questa Amministrazione per migliorare l’area attigua alla piazza principale della frazione, con l’obiettivo di valorizzare il cuore del centro abitato.

In parallelo, proseguono i lavori di riqualificazione dell’edificio ex alberghiero, sempre in via Genova, destinato a ospitare la nuova sede della Guardia Medica, un altro tassello fondamentale per rendere l’area più funzionale e attrattiva a beneficio di tutta la comunità”.