Nel materano controllati diversi esercizi pubblici del centro, 170 persone identificate e 4 persone denunciate! Ecco cosa ha scoperto la Polizia

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha effettuato nei giorni scorsi, nei Comuni di Policoro e Scanzano Jonico, servizi straordinari di controllo del territorio, all’esito dei quali sono state identificate 170 persone.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati due coltelli, oltre 100 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, 30 gr. di cocaina, un flaconcino di metadone e un paio di dosi di eroina.

Tre persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato detenzione di sostanze stupefacenti, mentre un quarto soggetto è stato deferito per porto abusivo di arma, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico nella pubblica via.

Sono stati controllati diversi esercizi pubblici del centro, al fine di verificare il rispetto delle norme riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande.

L’attività è stata svolta congiuntamente da personale del Commissariato di P.S. di Policoro, della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Matera, unitamente all’unità cinofila appartenente al gruppo della Guardia di Finanza di Matera.