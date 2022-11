Pisticci, “AiUTamoci: vivere e non sopravvivere”: voce a chi la disabilità la vive quotidianamente. L’iniziativa

La già consigliera al Comune di Ferrandina, Tiziana Pirretti, ricorda:

“Era il 3 luglio 2020 quando incontrai per la prima volta l’amorevole Anna Padula ed altri genitori speciali dallo sguardo spento ma con tanta speranza nel cuore.

Da quel giorno non abbiamo mai smesso di lottare per restituire sollievo, dignità e serenità a tante famiglie lucane.

‘AiUTamoci: vivere e non sopravvivere’ è il titolo del convegno che si terrà sabato 26 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pisticci.

Onorata di essere al fianco di autorevoli relatori e di dar voce a chi la disabilità la vive quotidianamente, con testimonianze che arriveranno dritte al nostro cuore.

Invito tutti voi, anche i rappresentanti istituzionali, a partecipare perché si parlerà anche di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che sarà.

‘E’ bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in cui a loro sembra che il futuro non ci sia più’. (Bebe Vio)”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

