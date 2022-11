Matera, la Prefettura in campo contro la criminalità ancor più dilagante per via del caro bollette: ecco i dettagli

Martedì 22 novembre 2022 alle ore 10 nella Prefettura di Matera si terrà la seconda riunione dell’Osservatorio Legalità per l’esame della situazione sociale – economica della nostra Provincia, in relazione alle ripercussioni negative causate dal caro energia e alle possibili conseguenze in termini di tenuta sociale e di tentativi di penetrazione delle consorterie criminali in grado di immettere liquidità nel tessuto economico.

Sarà presente in Prefettura il Direttore della Banca d’Italia che insieme al Prefetto parteciperà all’incontro che si terrà in modalità videoconferenza.a

