Pioggia su Matera: queste le ultime previsioni

Tempo nuvoloso su Matera.

Ma cosa ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 30 Maggio, avremo nubi in progressivo aumento con possibili temporali nel pomeriggio, piogge e rovesci anche a carattere temporalesco in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C.

Domenica 31 Maggio, avremo nubi sparse alternate a locali aperture per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

