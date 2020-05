Pinuccio di Striscia la Notizia torna in Basilicata per la frana di Stigliano: “La situazione non è facile: sono a rischio 70 nuclei abitativi”. Ecco l’appello del Sindaco

“Pinuccio”, il noto inviato di Striscia la Notizia, è tornato ad occuparsi della Basilicata e della frana di Stigliano per accogliere l’appello del Sindaco Francesco Micucci.

Ecco quanto evidenziato nel corso della trasmissione:

“Oggi siamo a Stigliano per parlare di una frana che ha travolto buona parte del paese.

Pare siano arrivati i soldi per bloccarla: alcuni fondi sono arrivati dalla Protezione Civile e sono stati utilizzati per mettere in sicurezza la zona.

Poi ci sono altri fondi regionali, di 5 milioni e 2 milioni di euro, per cui manca una firma per poterli utilizzare“.

Il Sindaco ai microfoni della trasmissione ha dichiarato:

“E’ da circa un anno che attendiamo la firma del Presidente della Giunta Regionale.

La situazione, al momento, non è facile perché nel frattempo la frana continua il suo percorso.

Occorre intervenire tempestivamente perché sono a rischio 70 nuclei abitativi.

La Suab, che è la stazione appaltante regionale, aveva già svolto lo scorso anno la gara per l’acquisizione del progettista.

Per cui sia per quanto riguarda l’intervento del centro sociale che per un altro intervento di 2 milioni di euro, per la rupe del Castello, il finanziamento, secondo le ultime indiscrezioni che risalgono a 3 mesi fa, c’era.

Mancava solo la firma del Presidente per dare il via libera.

Non ho avuto, però, interlocuzione con il Presidente.

Attendiamo con ansia: la frana continua a camminare”.

