Per una Matera più pulita altri rifiuti rimossi in questa zona! Le foto

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, fa sapere alla cittadinanza:

“Altra area ripulita da rifiuti in Via Castello.

Ringrazio i cittadini per la segnalazione e la ditta di raccolta intervenuta prontamente dopo sollecitazione del mio staff.

Approfitto, per invitare tutti ad una massima tutela del nostro territorio, a non abbandonare rifiuti, c’è un centro di raccolta in via Montescaglioso e ne abbiamo previsto un altro a Matera nord.

Stiamo intensificando anche i controlli con fototrappole mobili.

Vogliamo tutti una Matera sempre più pulita e più salubre, potremmo ottenerlo solo se lo desideriamo come un’unica comunità civica“.

