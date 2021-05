Per Matera oggi è un giorno da ricordare: 69 anni fa 17000 persone furono mandate via dai Sassi! Ecco la storia

L’amministrazione comunale ricorda oggi un evento importante per tutta la comunità.

Scrive in proposito:

“Il 17 Maggio 1952 fu promulgata la ‘Legge Speciale per lo sfollamento dei Sassi di Matera’.

Una legge approvata all’unanimità.

Decisiva fu la visita a Matera del presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi.

Due terzi degli abitanti della città, circa diciassettemila persone, abbandonarono le proprie case per trasferirsi nei nuovi rioni:

‘Lo Stato assume a suo carico la spesa per il risanamento dei quartieri Sasso Caveoso e Sasso Barisano dell’abitato di Matera e per la costruzione di case popolari particolarmente adatte per contadini, operai ed artigiani, in sostituzione di quelle attualmente esistenti in detti quartieri che saranno dichiarate inabitabili ed abbattute'”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)