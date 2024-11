Per Matera, Montescaglioso, Montalbano Jonico e per questi altri comuni della Provincia oltre 4 milioni di euro da parte della Regione Basilicata. I dettagli

Eliminazione delle barriere architettoniche nei Comuni lucani: pronti 4,3 milioni di euro da parte della Regione Basilicata.

Stamattina, infatti, è stata approvata all’unanimità la Delibera di Giunta, presentata dall’assessorato all’Ambiente e alla Transizione energetica, che ripartisce i fondi per l’anno in corso rispetto alla Legge 13/1989 “Disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

I fondi sono stati ripartiti secondo le istanze dirette dei Comuni, che a loro volta avevano ricevuto, entro il primo marzo scorso, richieste da parte dei cittadini disabili e riconosciuti invalidi totali con difficoltà con difficoltà di deambulazione per opere in edifici privati.

L’assessore regionale Laura Mongiello, ringraziando la Giunta regionale per l’approvazione, ha spiegato che “Si tratta di un provvedimento doveroso che va a soddisfare le richieste di chi vive con difficoltà la propria condizione di vita.

Ha sottolineato:

“C’è grande soddisfazione perché con questi fondi, che ammontano complessivamente a 4 milioni e 303,5 mila euro, riusciamo a dare risposta totale a tutte le richieste pervenute.

Non solo alle domande degli aventi diritto prioritario e cioè i disabili totali con 2,9 milioni, ma anche alle domande degli invalidi parziali con un altro milione e 403 mila euro circa.

Il nostro approccio è quello di lavorare sempre per il bene delle comunità cercando di rispondere con celerità alle problematiche.

Ce la stiamo mettendo tutta e continueremo così”.

I comuni che avevano fatto domanda e a cui sono stati concessi i finanziamenti sono: