Per gli studenti dell’Iis Morra di Matera nuove aule, più sicure e confortevoli. Ecco quando l’inaugurazione

Saranno inaugurati lunedì 10 giugno, alle 10, i nuovi locali del corpo B dell’Iis Morra di Matera, dopo i lavori di adeguamento sismico e consolidamento statico appaltati dalla Provincia di Matera.

L’intervento, che ha consentito di perfezionare i lavori finanziati con DM 607-17 per il primo lotto funzionale, è stato finanziato dal Next Generation EU con 700mila euro.

Ha dichiarato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Sono particolarmente orgoglioso di consegnare questi locali alla scuola e agli studenti dopo un intervento finalizzato a garantire l’agibilità e il diritto allo studio.

Ogni edificio consegnato rappresenta una vittoria per tutti, in particolare per coloro che vivono quotidianamente il mondo della scuola, tenuto conto dei nuovi spazi, più sicuri e confortevoli, che si mettono a disposizione.

Sapere che dal prossimo anno scolastico la comunità del Morra potrà fruire di spazi più funzionali non può non rallegrarmi dandomi ulteriori motivazioni alla ricerca di soluzioni utili per assicurare il diritto allo studio.

Grazie al consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Carmine Alba, e al vice presidente Emanuele Pilato, oltre che all’ufficio tecnico della Provincia e alla dirigente scolastica per la collaborazione”.

Molto soddisfatta anche la dirigente scolastica del Morra, Caterina Policaro:

“Con questi nuovi locali, attesi da tempo, non solo potremo programmare il prossimo anno scolastico con maggiore facilità, ma anche assicurare spazi idonei e sicuri ai nostri ragazzi e ragazze e ai docenti oltre che adeguati ai laboratori dei diversi indirizzi di studio in via di realizzazione grazie al PNRR.

Grazie alla Provincia di Matera e al presidente Piero Marrese, sempre molto vicino alle esigenze della scuola”.