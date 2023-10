Per Colobraro dalla Regione Basilicata 4 milioni di euro per potenziare l’offerta culturale e ricettiva! I dettagli

“La presentazione del progetto rigenerazione e rivitalizzazione dei borghi è stata un’occasione per illustrare il progetto destinato a Colobraro finanziato da Regione Basilicata per 4 milioni di euro.

Si tratta di numerose azioni che intervengono sul patrimonio materiale del comune con itinerari di restauro e di rifunzionalizzazione per farne contenitori destinati a potenziare l’offerta culturale e ricettiva del borgo: Castello carafa, palazzo Virgilio, palazzo delle esposizioni, Arena, convento dei francescani, percorsi culturali e naturalistici.

A questi si aggiungono interventi ed attività immateriali che sostengono l’animazione e la gestione di questo sistema“.

E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che aggiunge:

“L’obiettivo è quello di trasformare l’animazione culturale, di questi anni, in uno stabile asset economico e creativo con la nascita di imprese di animazione, di creatività e di gestione.

Sono attese ricadute sul piano economico ed occupazionale con la nascita di nuove attività.

Il coinvolgimento di un vasto partenariato privato e sociale garantisce questi risultati con la collaborazione dell’Unibas e del Cnr.

Il ‘paese del sogno e della magia’ si accinge a consolidare la sua vocazione di spazio creativo per numerose attività culturali ed artistiche che impegneranno più mesi dell’anno operatori ed artisti della regione e di fuori.

La connessione di questo progetto con gli altri progetti di rivitalizzazione, promossi per altri centri della Basilicata, rafforzerà la capacità di attrazione della Basilicata favorendone la sua scoperta e la sua valorizzazione, come sta già accadendo in molte situazioni”.a

