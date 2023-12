Patti Smith pronta per il concerto nella nostra Matera! Ecco le sue parole

“A Tour of Italian Day” è il nuovo tour di Patti Smith che accompagnerà la pubblicazione del libro “A Book of Days” in uscita per Bompiani il 27 settembre.

Un evento speciale per il pubblico italiano per ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’icona moderna che conosciamo!

Tra tutte le date in programma spicca anche quella di stasera a Matera quando l’artista si esibirà all‘Auditorium “Gervasio”.

Appena giunta nella Città dei Sassi queste le parole dell’icona della musica che fanno da sfondo ad una foto scattata della Capitale della Cultura:

“This is

my view

a feel of

the flow

of history

of time

imprinted

on steps

one yearns

to climb

stone

by stone

barefoot

unknown

Questa è

la mia vista

una sensazione dello

scorrere

della storia

del tempo

impresso

sui gradini

che uno desidera

scalare

pietra

dopo pietra

scalzo

sconosciuto”.