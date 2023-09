Patti Smith in concerto a Matera: è già quasi sold-out! Ecco le ultime notizie

“Restano ancora pochissimi biglietti disponibili in prevendita” per il concerto di Patti Smith in programma a Matera il 5 dicembre, nell’Auditorium “Gervasio”, “tappa del tour che porterà la celebre cantante in tour nelle più importanti città italiane”.

“gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili esclusivamente nella città dei Sassi, presso il botteghino dell’Orchestra Magna Grecia, in via De Viti De Marco 13.

L’evento è organizzato dall’Associazione ‘Luis Bacalov’, in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia e l’associazione ‘Il Palcoscenico’

‘A Tour Of Italian Days’ di Patti Smith sarà un tour che accompagnerà la pubblicazione del libro ‘A Book of Days’ in uscita per Bompiani domani, 27 settembre, e già bestseller in tutto il mondo.

Un evento speciale per il pubblico italiano per ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’icona moderna che conosciamo: febbrile, inesausta, attenta alla ricerca di verità sempre più profonde e che ancora una volta darà prova delle sue capacità da performer in questo lungo tour che toccherà Nord, Centro e Sud Italia”.a

