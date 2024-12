Partenza sprint per la Polisportiva Montescaglioso nel campionato Under 17. Congratulazioni

La Polisportiva Montescaglioso U17, guidata da mister Antonio Esposito, continua a incantare con un calcio spettacolare e propositivo. Sabato, nella quinta giornata di campionato, i ragazzi montesi hanno conquistato la quarta vittoria stagionale su cinque partite, superando in trasferta l’ostico Real Tursi con un convincente 4-1.

Un risultato che proietta la squadra in vetta alla classifica con 12 punti, confermando l’ottimo momento di forma a quattro giornate dal termine del girone d’andata.

Dopo un avvio in salita, segnato dalla sconfitta all’esordio contro l’FC Matera, capitan Mongelli e compagni hanno saputo solo vincere, reagendo con determinazione e imprimendo di partita in partita il proprio stile di gioco armonioso, brillante, moderno e votato all’attacco, che abbina tecnica, intensità e organizzazione tattica, e sta conquistando non solo punti ma anche il cuore degli appassionati di Montescaglioso.

Il lavoro meticoloso di mister Esposito sta portando frutti evidenti. Tecnico di grande competenza e carisma, il mister materano è riuscito a plasmare una squadra che, sempre più consapevole dei propri mezzi, è ora capace di imporre il proprio gioco su qualsiasi campo.

La vittoria e la prestazione impeccabile di Tursi, nonostante le difficoltà di un terreno di gioco al limite, è l’ennesima prova della maturità raggiunta da un gruppo che gioca con un’intensità e una voglia di attaccare che raramente si vedono a questi livelli. Parliamo pur sempre di una Under 17 giovanile.

Raggiunto ai nostri microfoni, mister Antonio Esposito commenta cosi la partita di Tursi:

“Prestazione eccelsa, partita splendida, giocata con grande intensità e qualità, contro un avversario molto ostico e su un campo estremamente difficile, dove sono certo che in pochi riusciranno a fare risultato.

Eravamo reduci da tre vittorie consecutive ma sapevamo di dover migliorare sotto tanti aspetti, specialmente difensivi. C’è stato un grande lavoro di studio e di analisi durante questa settimana, anche in relazione al valore dell’avversario e alle insidie di un terreno di gioco che sapevamo ci avrebbe creato qualche difficoltà.

I ragazzi sono stati bravissimi nel recepire e mettere in pratica i concetti su cui abbiamo lavorato in allenamento. Abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi e il risultato ci ha premiato.

C’è un po’ di rammarico per il goal subito in modo rocambolesco perché, per la grande attenzione difensiva con cui abbiamo giocato questa gara, meritavamo di mantenere la nostra porta inviolata. Ma allo stesso tempo non posso che complimentarmi con i miei giocatori per l’approccio, l’attitudine e l’atteggiamento dimostrato durante tutta la partita. Il numero di occasioni create (e realizzate) sono davvero tante.

Ho visto una squadra sempre in controllo del match, padrona del campo, che aveva voglia di giocare, di attaccare e imporre il proprio gioco, anche sul 2-0 quando potevamo difendere il vantaggio ma abbiamo scelto di non abbassare il baricentro e continuare a spingere per raggiungere il 3-0, chiudendo virtualmente la partita, poi terminata 4-1. Sono molto soddisfatto della prova messa in campo dai miei ragazzi.

È un successo che ci dà grande entusiasmo, fiducia e consapevolezza, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché il campionato è lungo e ogni partita sarà una battaglia. L’umiltà e la determinazione devono continuare a guidarci lungo il cammino, per crescere e migliorarci giorno dopo giorno.”

Con quattro vittorie consecutive e il miglior attacco del campionato, la Polisportiva si candida seriamente a essere protagonista di questa stagione. Il percorso è ancora lungo, ma il cammino intrapreso lascia ben sperare.

Prossimo appuntamento sabato 14 dicembre alle ore 18:30, la Polisportiva Montescaglioso tornerà tra le mura amiche per affrontare l’Invicta Matera.

Un altro test importante per confermare il primato e continuare a regalare spettacolo.

Tabellino 5^ giornata

ASD REAL TURSI – P.L. MONTESCAGLIOSO 1-4

P.L. Montescaglioso:

Bitondo A; Rinardelli F; ( 25′ st. Bozza S;),Mongelli F; Ditaranto P; Ditaranto A; Clemente R; Tafuno.V; ( 25′ st. Contangelo F;) Fida E; ( 45′ pt’ Zaccaro D; ), Morano.L; (45′ st. Zaccaro M;), Cifarelli G; Di Maro F;

A disp. Confuorti R.L; Zaccaro M; Bozza S; Zaccaro D; Contangelo F; All. Esposito Antonio

A.S.D. Real Tursi:

Mastronardi G; Violante M; Tufaro R; Gentile M; Lauria A; Labriola A; Virgallita G; Cassavia G; Buccolieri M; Shamku O; Lapolla G; A disp. Kastrati K;Zumpano M; Zito M; Stalfieri D.D; Gervino D; All. Marino Gianni

ARBITRO: Pierpaolo Vinci

Sez. Policoro

MARCATORI: Ditaranto P; 50′ (M),Morano L; 62′ ( M),Cifarelli G; 73′ (M),Buccolieri M; 81′ (T)

Di Maro 92′ (M)

NOTE: Ammoniti: Bitondo A; Ditaranto P. Tafuno V; Cifarelli G; Fida .E