Parco del Campo di Matera: gli Architetti Innovativi accusano il Comune. I dettagli

Quanto accaduto sul progetto del Parco del campo, ma anche su Piazza della Visitazione evidenzia la necessità di un urgente tavolo tecnico partecipato che includa stakeholders, associazioni sportive e ordini professionali per garantire che progetti di questa portata siano in sintonia con le necessità della comunità.

“Il Gruppo Architetti Innovativi ha più volte segnalato l’approccio escludente dell’amministrazione Bennardi che adotta la prassi di calare dall’alto progetti e professionisti.

In questo caso è stato scelto un architetto genovese senza coinvolgere i professionisti locali.

E poi si spaccia una presentazione pubblica, dove si illustra un progetto autoreferenziale, per un momento interlocutorio.

In realtà come avvenuto per Piazza della Visitazione dove l’Amministrazione ha dimenticato di allocare un terminal bus, il progetto del parco del Campo è un progetto già chiuso che non è possibile modificare se non con una variante.

Il risultato è un progetto immaturo, privo di obiettivi chiave volti al rilancio della cultura sportiva in generale e anzi rischia di compromettere lo sviluppo futuro di Matera vanificando ogni aspettativa nonostante l’ingente investimento di oltre 12milioni di euro del PNRR“.