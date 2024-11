Palaercole di Policoro: al Grand Prix Lucania di Judo atlete e atleti da tutta Italia! L’evento in programma

Sabato e Domenica, con inizio del torneo a partire dalle ore 9:00, si svolgerà al Palaercole il Grand Prix Lucania di Judo organizzato dalla Federazione FIJLKAM e dedicato alla categoria Cadetti (U18) e Junior (U21).

Oltre ad atleti medagliati alle Olimpiadi e campionati europei e mondiali, arriveranno a Policoro atlete e atleti da tutta Italia, per un totale di circa 1000 partecipanti in tutto il week end.

Commenta l’Assessore allo Sport Giuseppe Montano:

“Evento di grande rilevanza in cui Policoro si conferma punto di riferimento per le arti marziali.

Un sentito ringraziamento alla FIJLKAM per aver scelto nuovamente la nostra città per questo secondo appuntamento, dopo le finali Cadetti del febbraio scorso, che proiettano sempre più Policoro come palcoscenico ideale in Italia per le manifestazioni sportive.

Per noi, l’obiettivo futuro sarà quello di creare anche a Policoro uno spazio per fare judo viste le tante richieste che stanno arrivando in questi ultimi mesi”.